Le garanzie a Kyiv non siano timide

L’Unione europea vuole fare la sua parte per fornire garanzie di sicurezza all’Ucraina dopo la guerra in modo da scoraggiare una nuova aggressione da parte della Russia, tema chiave del vertice della Nato di Vilnius per preparare il terreno a un’uscita dalla guerra. “L’Ue e gli stati membri sono pronti a contribuire, insieme ai partner, ai futuri impegni di sicurezza per l’Ucraina, che aiuteranno l’Ucraina a difendersi nel lungo periodo, scoraggiare atti di aggressione e resistere agli sforzi di destabilizzazione”, hanno detto ieri i capi di stato e di governo nelle conclusioni del Consiglio europeo. Non sono solo parole. Tutti sanno che l’adesione alla Nato, con la difesa collettiva garantita dall’articolo 5 del Trattato del Nord Atlantico, non ci sarà finché la guerra della Russia sarà ancora in corso. Il rischio di un’escalation nucleare sarebbe troppo alto. Tutti sono consapevoli che solo gli Stati Uniti oggi sono in grado di fornire serie garanzie di sicurezza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE