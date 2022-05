Cosa deciderà Putin sui combattenti di Azovstal

Cresce la propaganda interna che dice: abbiamo i nazisti, ora processiamoli. Da come il Cremlino deciderà di comportarsi con i prigionieri – se scambiarli secondo i patti o tenerli in Russia – si capirà se al presidente interessa più la posizione internazionale della Russia o la sua dentro al paese

Da come Vladimir Putin deciderà di comportarsi con i combattenti evacuati dall’acciaieria Azovstal di Mariupol, si capirà se per lui questa guerra è una questione interna o esterna. Se ha più a cuore la posizione internazionale della Russia o la sua dentro alla nazione. Gli uomini del battaglione Azov evacuati sono finiti nei centri di detenzione preventiva di Rostov sul Don e di Taganrog, quindi dentro ai confini russi. Un sito di notizie di Rostov riferisce che da questi centri verranno smistati altrove. L’Ucraina si aspetta che la Russia rimanga ai patti, che scambi gli uomini con altri prigionieri di guerra, ma in Russia questo accordo stretto con gli ucraini non è piaciuto. Attorno al possibile negoziato e alla sorte dei combattenti si è concentrata una nube di accuse. Alcuni propagandisti russi non hanno esaltato, come ci si sarebbe aspettati, la fine dell’assedio all’acciaieria, perché sono contrari a una resa condizionata. La propaganda, che continua a dire che questa operazione speciale sta andando benissimo, ritiene che il ministero della Difesa, che ha annunciato l’accordo, si sia soltanto accontentato.