Quelli di Azovstal sono eroi, ma ora anche un'arma di ricatto in mano a Putin

C'è resa e resa. Ora la Russia potrebbe sfruttare i prigionieri di Mariupol come merce di scambio, magari per evitare che i suoi uomini catturati vengano processati per crimini di guerra

I quasi tre mesi di eroica resistenza del manipolo di combattenti del sottosuolo non sono passati in vano. I militari del reggimento Azov, asserragliati senza acqua e senza cibo nei sotterranei dell’acciaieria Azovstal, hanno impedito a Putin la rapida conquista di Mariupol, hanno mostrato le inefficienze dell’esercito russo, hanno tenuto impegnate molte truppe russe dando al resto dell’esercito ucraino il tempo e il coraggio per respingere l’avanzata di Mosca. Mariupol, già occupata per un breve periodo dai filorussi nel 2014, sarebbe dovuta cadere subito e invece un gruppo di resistenti, in condizioni estreme e con feriti gravi, ha complicato i piani dell’invasore. Ora però la resa, concordata e ordinata dallo stato maggiore ucraino per salvare la vita a queste persone evitando un inutile sacrificio, complica le cose per Volodymyr Zelensky.