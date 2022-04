Ora che sta per soccombere, il battaglione Azov merita solo rispetto

I nazisti massacrarono gli ucraini che erano stati sterminati a milioni dai sovietici qualche anno prima (Holodomor 1932-1933) e ora subiscono il trattamento speciale dei russi di Putin “denazificatori” chimici. Certi equivoci maledetti si spiegano da soli. Nessuno per ora vuole “denazificare” la Francia, anzi molti putiniani, moltissimi, tifano per Le Pen e hanno tifato per Zemmour, ma in Ucraina il partito di estrema destra fa il 2 per cento, non il 30 al primo turno, e qualche curvaiolo della Dinamo Kyiv, tatuato con la svastika, fa parte di un battaglione nazionalista chiamato battaglione Azov. E dunque?

