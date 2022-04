Ucraina anno zero: pensare oltre le macerie

La cinepresa scorre implacabile tra le rovine, scheletri di palazzi, cumuli di macerie, facciate cadenti, finestre sventrate, annerite come le occhiaie vuote dei teschi. La stentorea voce fuori campo introduce lo spettatore alla tragedia: “Tre milioni e mezzo di persone sembrano vivere nel loro elemento naturale non per forza d’animo o per fede, ma per stanchezza”, s’aggirano disperate alla ricerca di qualsiasi cosa da procurarsi con qualsiasi mezzo purché consenta loro di tirare avanti. “Perché sopravvivere è quel che conta in questa disfatta”, proclama uno dei protagonisti. E’ l’anno zero della Germania, è Berlino ritratta nell’estate del 1947, ma potrebbe essere Amburgo, Colonia o Dresda, la città simbolo dell’apocalisse che distrusse la Vecchia Europa, l’apice di una furia resa insensata dalla vendetta, ebbra di sangue e distruzione. Roberto Rossellini s’immerge in quell’atmosfera di morte senza resurrezione, le rovine non sono quinte per uno scenario dell’orrore, bensì protagoniste con le quali s’intrecciano le terribili storie del piccolo Edmund, che s’uccide gettandosi da quel che resta di una casa, del fratello reduce della Wehrmacht che si nasconde alla polizia, della sorella Eva che va con i vincitori, del padre malato, di una coppia di pedofili: Enning, maestro di scuola hitleriano e il generale Von Laubniz, uno junker vestito di bianco come un fantasma del passato. I cinefili considerano “Germania anno zero” l’emblema del neorealismo insieme a “Sciuscià”, più ancora del melodrammatico “Roma città aperta”. Un film non per condannare o assolvere, spiega ancora il commento che accompagna le immagini, ma per mostrare la realtà senza veli e gettare così un seme di speranza.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE