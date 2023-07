Niente Nato in Giappone. Ecco perché

Per più di quarantotto ore il porto di Nagoya, uno dei più importanti e strategici del Giappone, è rimasto bloccato a causa di un attacco informatico. La situazione è tornata alla normalità solo venerdì scorso, mentre le autorità portuali contano i danni: l’infrastruttura della capitale della prefettura di Aichi gestisce il 10 per cento del commercio navale del paese, con un volume di traffico da due milioni di container l’anno, ed è cruciale per il colosso dell’automobile Toyota. L’attacco sarebbe arrivato dal gruppo di criminali informatici provenienti dalla Russia che si chiama LockBit 3.0. Operano soprattutto attraverso attacchi ransomware, un software maligno che blocca il sistema in cui si infiltra, richiedendo il pagamento di un riscatto. Questo genere di attacchi informatici sono finalizzati a un guadagno economico da parte delle gang criminali, ma negli ultimi anni è stata notata, anche da studi accademici, una corrispondenza tra l’agenda politica del Cremlino e le attività di alcuni gruppi russi come LockBit.

