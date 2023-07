Cosa si aspetta Kyiv dal vertice di Vilnius dopo il via libera di Erdogan alla Svezia

Vilnius, dalla nostra inviata. Davanti alla biblioteca nazionale di Vilnius c’è una performance che non si interrompe mai. Uno schermo trasmette le immagini della guerra russa contro l’Ucraina, sotto c’è un tunnel trasparente, angusto, un’attrice a fatica si muove al suo interno. Ogni urlo di dolore che proviene dal video è un passo piccolo, millimetrico, una vittoria nello spazio. Sta visibilmente scomoda, e ferma questo suo strisciare soltanto quando sullo schermo appare la scritta bianca su fondo nero “Open Nato’s door for Ukraine now”, aprite le porte della Nato per l’Ucraina adesso. E’ una performance che va avanti senza sosta, la ragazza striscia, quando arriva alla fine del tunnel beve e poi, silenziosa, ricomincia. Il mondo dello spettacolo in Lituania si occupa anche di Alleanza atlantica e molto di guerra, e in questi giorni tutto per le strade di Vilnius non parla d’altro. Ci sono le bandiere blu e gialle appese ai balconi, agli autobus, alle istituzioni. Anche la bandiera della Nato svolazza ovunque, spesso messa vicina a quella dell’Ucraina, in un richiamo continuo che riflette la convinzione della Lituania che le due entità sono ormai inseparabili. Tutta Vilnius, a ogni angolo, lancia lo stesso messaggio: l’Ucraina deve entrare nell’Alleanza atlantica. Con le scritte, i manifesti, le esibizioni, con le foto dei lituani che sono morti per la libertà dall’Unione sovietica, Vilnius racconta il dolore di ieri e di oggi. Racconta sempre la sua storia e quella di Kyiv appaiate per dimostrare che la battaglia degli ucraini è la loro battaglia, che quello che accade oggi è figlio di quello che è accaduto ieri e la Lituania, le cicatrici dell’oppressore non le nasconde, le mostra tutte, è convinta che serva anche a Kyiv farle vedere. E si rammarica che il “non deve accadere mai più” pronunciato per anni riguardo alle violenze del Ventesimo secolo, da un anno a questa parte si sia trasformato in un “dobbiamo fermarlo adesso”. E’ con questi racconti, con queste immagini, e soprattutto con queste richieste che Vilnius accoglie i capi di stato e di governo che sono arrivati per uno dei summit più attesi della Nato degli ultimi anni. Gli eventi legati al summit sono tantissimi, le istituzioni si dividono tra l’uno e l’altro, tutti sono tinti di blu e di giallo, tutti chiedono di accogliere l’Ucraina. Kyiv in realtà non si aspetta che verrà accolta, non adesso, non in questi giorni di Vilnius. Lo stesso presidente ucraino Volodymyr Zelensky lo ha detto con chiarezza e lo hanno ripetuto anche i suoi collaboratori. Sanno che essere ammessi nell’Alleanza intanto che la Russia occupa il loro territorio non è pensabile, ma bisogna ragionare sul futuro, sulla fiducia reciproca e il vertice sarà importante anche per questo. Alcune cose sono certe, a Vilnius si discuterà di aumentare le spese militari, il 2 per cento del pil da versare in Difesa non sarà più il tetto di riferimento, ma la base minima di spesa, e questo sono stati i paesi più vicini alla guerra a volerlo: Polonia, Lituania, Lettonia ed Estonia. L’obiettivo è uscire da questo summit più forti, e per il momento tutti stanno facendo la loro parte. Anche Recep Tayyip Erdogan, il presidente turco che oggi si è trascinato da un incontro all’altro per parlare dell’adesione della Svezia e alla fine, dopo mesi, ha accettato di sostenere la candidatura di Stoccolma per diventare un membro dell'Alleanza atlantica. In cambio il presidente turco ha voluto il sostegno della Svezia per il processo di adesione della Turchia all'Ue, l'aggiornamento dell'unione doganale e la liberalizzazione dei visti. Non è stata una concessione, è stato un soppesare quello che avrebbe potuto guadagnare. Il suo assenso all’ingresso dell’Ucraina lo ha dato già lo scorso fine settimana ed è stato di peso.

