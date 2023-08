Ecco la Bielorussia, dopo tre anni di proteste, di voglia di libertà, di torture e fughe

Il Teatro Janka Kupala di Minsk è il più antico della Bielorussia, ha ospitato spettacoli, convegni, anche raduni delle Forze armate e nel 2020 ha ospitato una delle manifestazioni di dissenso contro il dittatore bielorusso Aljaksandr Lukashenka, che il 9 agosto di tre anni fa si proclamò vincitore di un’elezione in cui ordinò di sequestrare le schede elettorali. Dal 10 agosto, le strade di Minsk si riempirono di manifestanti pacifici che chiedevano di poter scegliere il loro presidente democraticamente, venivano picchiati dalla polizia e arrestati. Gli attori del Teatro registrarono un video per chiedere di fermare le violenze. “Avevano deciso che non avrebbero potuto recitare, ridere, saltare in scena quando i loro spettatori erano per strada a soffrire”, racconta al Foglio Mikalai Zayats, che del Teatro è stato l’addetto stampa e ha conosciuto la repressione di Lukashenka in prima persona, in una cella per quattro persone in cui erano rinchiusi in ventiquattro. “Il Teatro è stato uno degli epicentri della protesta. Gli attori hanno annunciato uno sciopero, era un punto di ritrovo che richiamava molta attenzione. La nostra era una protesta della cultura”. Una protesta della cultura per il regime era molto pericolosa, come qualsiasi protesta, come ogni forma di dissenso. Quell’agosto lunghissimo e violento fu il momento in cui Lukashenka dimostrò di essere disposto a tutto pur di rimanere al potere.

