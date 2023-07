Il piano per Minsk di Tikhanovskaya

La leader dell'opposizione ci racconta come si libera la Bielorussia, il “gulag” che non è un posto per la Wagner

I confini della Bielorussia sono preziosi per Vladimir Putin, sono linee di manaccia e di imprevedibilità. Chi però controlli il territorio di oltre duecentomila chilometri quadrati che scorre da una frontiera all’altra, non si sa mai fino in fondo. Nel 2020, la speranza di molti cittadini era che potesse diventare Svjatlana Tikhanovskaya la presidente della nazione e tutto sarebbe stato diverso: il futuro della nazione, il presente della vicina Ucraina. A Tikhanovskaya non è stato permesso di diventare presidente, il potere se l’è tenuto Aljaksandr Lukashenka, ma il controllo è a Mosca. “Lukashenka si affanna a dimostrare che ha in mano la nazione, ma chi gli sta attorno e anche i cittadini sanno che senza Vladimir Putin non controllerebbe nulla”, dice al Foglio Tikhanovskaya, che vive in esilio da tre anni.