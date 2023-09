Tanti piccoli attacchi e un grande obiettivo: isolare la Crimea

“Due navi sono ormai perdute”, ammettono anche i funzionari russi nella Crimea occupata che – mentre Vladimir Putin è con Kim Jong Un a parlarle di “forze del male” e come debellarle – tradiscono un po’ di nervosismo verso il Cremlino perché la penisola è sempre più esposta e la contraerea assegnatale non è sufficiente. Nella notte tra martedì e mercoledì dieci missili ucraini hanno colpito una base russa nella città di Sebastopoli, nella zona di riparazione delle navi da guerra che è un buon obiettivo perché lì le imbarcazioni restano ferme sulla banchina per un po’ e quindi si possono calcolare con precisione le coordinate prima di sferrare il colpo. Hanno distrutto la nave da sbarco Minsk e gravemente danneggiato il sottomarino Rostov sul Don, nei video si vede la piattaforma avvolta da un colore rosso fuoco e si sentono diversi colpi e poi un grande boato. Pochi minuti dopo si è creato il panico in città perché le autorità di occupazione hanno capito che questo genere di attacchi non sono mai condotti soltanto da lontano: ci sono i missili sparati a distanza dai vecchi caccia ucraini ma spesso anche gli uomini delle forze speciali sul campo che hanno il compito di sabotare i radar e annichilire le difese russe. Demilitarizzare la Crimea e isolarla è un obiettivo ambizioso della controffensiva di Kyiv, ma sarebbe anche il metodo meno sanguinoso per liberare il sud. Perché la penisola è collegata alla terraferma soltanto da poche grandi strade e dal ponte di Kerch, tagliare le vie di comunicazione lì si può fare, mentre non si può fare lo stesso per il distretto di Melitopol. Il risultato finale però sarebbe simile: con la Crimea interdetta o poco agibile sarebbe molto più difficile per Mosca tenere Melitopol.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE