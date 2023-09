Altro che "Zelensky lasciato solo e senza armi": l'alleanza pro Ucraina è solida

Il presidente americano Joe Biden ha detto al presidente ucraino che gli fornirà i missili a lungo raggio, quegli Atacms che sono indispensabili per far avanzare le forze ucraine contro l’esercito russo che occupa l’est e il sud del paese

Mentre politici, commentatori e media si dilungavano sugli sgarbi dello speaker repubblicano del Congresso americano a Volodymyr Zelensky – non lo ha fatto parlare davanti ai parlamentari – e sulle frasi elettorali del premier polacco sentenziando la fine dello slancio occidentale a sostegno dell’Ucraina; mentre questi stessi opinion maker, diciamo così, dicevano che l’America si è stufata di inviare armi alla difesa ucraina perché la controffensiva è un fallimento non recuperabile; mentre il quotidiano il Fatto trovava la sintesi nel titolo a tutta pagina “Zelensky lasciato solo senza parola né armi”, il presidente americano Joe Biden diceva al presidente ucraino in visita che gli fornirà i missili a lungo raggio, quegli Atacms che sono indispensabili per far avanzare le forze ucraine contro l’esercito russo che occupa l’est e il sud del paese.