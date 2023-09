La Polonia non abbandona Kyiv né lo fa l'America. Ma chiariamoci sulla “fine della guerra”

Il tempismo delle dichiarazioni elettorali del governo polacco è pessimo per l’Ucraina e per il dibattito – spesso condizionato da uno scetticismo eccessivo – sulla tenuta dell’unità occidentale nel sostegno a Kyiv contro l’aggressione della Russia. Alcune di queste dichiarazioni hanno un effetto concreto: il blocco alle importazioni di prodotti agricoli provenienti dall’Ucraina, per esempio, serve certamente al governo del PiS di Varsavia per corteggiare l’elettorato rurale – si vota il 15 ottobre: speriamo che arrivi presto – ma è anche un sintomo di quel che potrebbe essere l’atteggiamento nei confronti dell’allargamento dell’Unione europea all’Ucraina, un paese enorme con un enorme settore agricolo destinato a cambiare molti equilibri europei. Altre dichiarazioni sono invece puramente elettorali e pur non avendo alcun impatto concreto sono altamente strumentalizzabili da chi vuole ridurre il sostegno all’Ucraina. Quella sulle armi sopra a tutte: il premier polacco, Mateusz Morawiecki, ha detto in un’intervista televisiva che “non stiamo più trasferendo armi all’Ucraina perché ora stiamo rifornendo la Polonia di armi più moderne”. La frase è stata tradotta nei titoli con: Varsavia non manda più armi a Kyiv, cosa in effetti grave, ma il governo polacco dice anche che “l’hub di Rzeszów, in accordo con gli americani e la Nato, ha e avrà sempre lo stesso ruolo”. La Polonia ha inviato 320 carri dell’epoca sovietica e 14 mig-29 e ora non ha più nulla da mandare all’Ucraina, che è diverso dal non volerlo fare.

