Quando la Polonia riscopre il suo cuore europeo

Per gli ucraini la vittoria della guerra contro la Russia passa per il cielo. Agli alleati occidentali chiedono una no fly zone e aspettano gli aerei da guerra fermi in Polonia. Il primo marzo il comando della forza aerea ucraina aveva annunciato su Facebook che settanta Mig-29 sarebbero stati recapitati a Kyiv e di solito, per un paese in guerra, queste notizie vanno gestite con cautela. Infatti dopo l’annuncio, tra Polonia, quartier generale della Nato e Stati Uniti sono volati comunicati contrastanti che però non sembravano confermare l’enfasi degli ucraini. Così i Mig-29, caccia di origine russa resi compatibili con i sistemi della Nato, sono diventati oggetto di desiderio per l’Ucraina e di timore per gli alleati occidentali. Il governo polacco ha detto che i suoi aerei sono a disposizione degli Stati Uniti, gli Stati Uniti hanno detto che la decisione spetta a Varsavia. E nel frattempo Vladimir Putin ascolta e osserva chi avrà il coraggio di mandare aerei da guerra a Kyiv da usare contro Mosca. Avrebbe dovuto essere un’operazione segretissima, invece è finita in una trama visibile a tutti. Gustav Gressel, esperto dello European council for foreign relations, ci ha detto che l’operazione stenta a realizzarsi anche per come è stata gestita: avrebbe avuto bisogno di massima segretezza, e invece.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE