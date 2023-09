Per allargarsi l'Ue deve riformarsi. L'ipotesi dei cerchi concentrici 

“L’Unione europea è di fronte a una congiuntura critica segnata da cambiamenti geopolitici, crisi transazionali e complessità interne”, ma “non è pronta ad accogliere nuovi membri, né istituzionalmente né politicamente”. Inizia così un rapporto presentato ieri ai ministri degli Affari europei, che ha l’ambizione di dare avvio al dibattito sulle riforme interne all’Ue in vista del prossimo grande allargamento. La guerra di aggressione della Russia ha dato nuovo impeto al processo di adesione, non solo quello di Ucraina e Moldavia, novelli candidati, ma anche dei Balcani occidentali. Ma un’Ue a 37 non può funzionare: “Le istituzioni e i meccanismi decisionali non erano stati disegnati” per un gruppo così grande: perfino per l’Ue a 27 è “difficile gestire crisi in modo efficace e prendere decisioni strategiche”, dice il rapporto. Gli autori sono dodici esperti franco-tedeschi, guidati da Olivier Costa e Daniela Schwarzer, che hanno avuto la benedizione di Parigi e Berlino, ma hanno lavorato in modo indipendente.

