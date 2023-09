La controffensiva avanza, la flotta russa affonda, forse il ceceno Kadyrov è in coma, la fiducia tra Biden e Zelensky è sempre forte

Milano. Secondo le Forze armate ucraine, Andriivka, nella regione orientale del Donetsk, è stata liberata. Andriivka è a sud di Bakhmut, le immagini aeree di quel che resta di questa piccola cittadina sono sconcertanti, il confronto tra il prima e il dopo l’arrivo degli uomini di Vladimir Putin è la ragione per cui nessuno in Ucraina è disposto a lasciare alla Russia parte del proprio territorio. La conquista di Andriivka indica un avanzamento dei soldati ucraini ed è una buona notizia per la controffensiva. C’è un’altra notizia, confermata dall’intelligence ucraina ma non da Mosca: il leader ceceno Ramzan Kadyrov, spietato alleato di Putin, sarebbe in coma dopo che la sua salute è improvvisamente peggiorata.

