L'Ue va in cerca di soldi per l'Ucraina, tra resistenze e minacce

La controffensiva estiva lanciata dall’Ucraina contro la Russia ha allentato la pressione sull’Unione europea sull’urgenza di fornire nuove armi e finanziamenti a Kyiv. Ma in autunno i diplomatici dei Ventisette stati membri saranno nuovamente di fronte a una questione che li perseguita dall’inizio della guerra: con le casse dell’Ue vuote, dove trovare i soldi per finanziare il sostegno “incrollabile” all’Ucraina, ancor più in caso di conflitto prolungato? La Commissione di Ursula von der Leyen e il Servizio di azione esterna di Josep Borrell hanno proposto due soluzioni per coprire le spese fino al 2027: 50 miliardi tra sussidi e prestiti per il bilancio di Kyiv e 20 miliardi per un Fondo di assistenza (militare) per l’Ucraina. Ma le altre richieste della Commissione per rimpinguare il bilancio dell’Ue e la regola dell’unanimità complicano i negoziati.

