All'Onu Zelensky ricorda che la guerra è globale, il costo umano è ucraino (ma Lavrov non è in ascolto)

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha partecipato oggi a una sessione del Consiglio di sicurezza dell’Onu e ha chiesto una riforma dell’organo esecutivo dicendo che il diritto di veto usato dalla Russia e da chi “è ossessionato dall’odio” va a detrimento di tutti gli altri. Nella stessa stanza c’era un diplomatico russo, che si è lamentato perché Zelensky aveva avuto la parola per primo, ma il premier albanese, Edi Rama, gli ha detto che non si trattava di “un’operazione speciale”, e “se voi fermate la guerra Zelensky non prende la parola”. Risatine, il diplomatico si è messo al telefono, poi è stato sostituito da un sottosegretario: quando Zelensky è uscito dalla sala, Sergei Lavrov, il ministro degli Esteri russo, non si era ancora presentato.

