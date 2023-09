Se Putin resta impunito, il mondo non è al sicuro. Biden e Zelensky all'Onu

Milano. Sovranità, integrità territoriale, diritti umani: queste sono le fondamenta su cui sono state costruite le Nazioni Unite e se non le proteggiamo, se “ci voltiamo dall’altra parte di fronte agli abusi”, questo nostro mondo verrà giù. Joe Biden, presidente degli Stati Uniti, davanti all’Assemblea generale dell’Onu ha parlato di responsabilità: la responsabilità dell’America e quella di tutta la comunità internazionale. Se non si difendono i valori comuni, se l’Onu lascia che la Russia “brutalizzi l’Ucraina senza che ci siano conseguenze”, nessuno domani sarà più al sicuro, “se abbandoniamo i princìpi fondamentali della Carta dell’Onu per assecondare un aggressore, potrà uno stato membro di questa assemblea sentirsi sicuro che sarà protetto? Se permettiamo che l’Ucraina venga spezzata, l’indipendenza di qualsiasi altra nazione sarà al sicuro? La risposta è no”, ha detto Biden alla fine di un discorso costruito per ribadire i valori della convivenza globale e la necessità di custodirli.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE