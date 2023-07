Biden fa i conti con i tempi della guerra: le vie per il sostegno duraturo a Kyiv

C’è qualche cautela in più nell’atteggiamento di Joe Biden nei confronti dell’Ucraina o è tutto com’era, si difenderà Kyiv dall’aggressione russa finché sarà necessario? E’ una domanda che si ripete tra gli alleati occidentali, anche in Italia, ancor più nei giorni della visita di Giorgia Meloni a Washington. Il dibattito in America è aspro, lo è da tempo e lo sarà ancora di più visto che si apre la stagione elettorale per le presidenziali e la guerra in corso, ancor più se è una guerra lunga come potrebbe essere, è uno spartiacque consistente tra la sinistra al governo e la destra all’opposizione in America. I test della tenuta occidentale contro Vladimir Putin si moltiplicano, tra appuntamenti elettorali e stanchezza delle opinioni pubbliche, e quello americano è naturalmente il più importante. Un esempio sul dibattito aspro: cercando fra i tweet “Biden Ukraine”, ci vuole parecchia pazienza a ignorare le variazioni sul tema: è Joe Biden che dovrebbe subire un impeachment per aver fatto pressioni illecite su Kyiv in modo da salvare suo figlio Hunter invischiato in ogni genere di malefatte in Ucraina, non Donald Trump che ha rischiato di essere cacciato dalla Casa Bianca per aver chiesto un favore a Volodymyr Zelensky di cui poi non si è fatto nulla.

