Con la riforma della giustizia Netanyahu va di fretta

Ieri i quotidiani israeliani sono usciti tutti con la stessa prima pagina: una lastra nera con la scritta “un giorno nero per la democrazia israeliana”. Tutti, anche quelli storicamente schierati con il premier Benjamin Netanyahu, anche il suo fedele Israel HaYom – soprannominato da qualcuno Pravda, da altri Bibiton, dal diminutivo del premier e iton che vuol dire giornale. E’ stato un gruppo di aziende tecnologiche in protesta a comprare lo spazio sulle prime pagine per mandare questo messaggio potente al governo. E non è una cosa da poco, visto che sotto il nome Techrael si raggruppano circa cento società tra le più importanti di Israele che dicono di sentire sulle loro spalle la responsabilità del futuro del paese e muovono parti importanti della sua economia. Il governo di Benjamin Netanyahu lunedì ha vinto la prima parte della sua battaglia per riformare la giustizia israeliana. Ottenendo i voti necessari alla Knesset, ha fatto approvare la prima parte della riforma che limita la capacità della Corte suprema di annullare le decisioni del governo sulla base di un principio di “ragionevolezza”. Le proteste hanno preceduto, accompagnato e seguito l’approvazione e il premier è comparso in televisione per dire che non c’è da temere per la democrazia o per l’indipendenza della magistratura e che, anzi, la riforma è necessaria. Non è il solo a dirlo, in molti prima di lui, anche appartenenti a tutt’altro schieramento politico, concordano sulla necessità di ridefinire i compiti della Corte suprema e di ridefinire i rapporti tra poteri. Quello che viene contestato a Netanyahu sono piuttosto la fretta con cui questa riforma è stata definita, la ritrosia al compromesso con tutte le forze politiche che in teoria sarebbe necessario per cambiare la legge, e soprattutto il tentativo di presentare come ammorbidita rispetto alle intenzioni iniziali una riforma che in realtà è stata soltanto divisa in varie tappe.

