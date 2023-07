Dietro il caos sulla riforma di Netanyahu, lo scontro fra le due anime d'Israele

Mentre crollavano gli ultimi tentativi di compromesso, la Knesset votava la tanto contestata riforma giudiziaria. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dopo essere uscito dall’ospedale per un pacemaker dichiarava: “In una vera democrazia, la mano decisiva non è quella che tiene un’arma, ma quella che mette la scheda elettorale nell’urna”. Il riferimento è ai militari che, in segno di protesta con la riforma, hanno rifiutato la riserva, il cuore dell’esercito israeliano. “Questo è un momento di emergenza”, diceva intanto il presidente Isaac Herzog.

