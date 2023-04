Israele e il fronte mediorientale della guerra in Ucraina

Il Florida è un sottomarino americano in grado di trasportare 154 missili, venerdì scorso è entrato nel Canale di Suez e si è diretto verso le acque del Mar Arabico. Lo ha fatto con un clamore insolito perché sebbene non sia strano che un sottomarino americano entri nella regione è peculiare che abbia deciso di passare avvisando. La sua navigazione ha uno scopo preciso: serve, secondo alcune fonti di intelligence sentite dal New York Times, a mantenere la stabilità di una delle rotte marittime più trafficate del mondo. Qualche giorno prima che venisse diffusa la rotta del Florida, le agenzie di sicurezza americane e israeliane avevano allertato i mercantili civili sulla possibilità di nuovi attacchi con i droni da parte di Teheran. Avevano raccomandato alle navi che transitano nel Golfo Persico e nel Mar Arabico di fare attenzione, navigare con i transponder spenti, vicini alle coste dell’Oman, e segnalare ogni attività sospetta. E’ dal 2021 che Iran e Israele sono impegnate in una guerra che coinvolge il passaggio dei mercantili e in queste settimane in cui le tensioni sono peggiorate, gli Stati Uniti temono che anche in mare la situazione possa inasprirsi.

