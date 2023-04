Missili su Pesach: così la tenaglia del terrore si stringe attorno a Israele

Mentre gli ebrei di tutto Israele (e nel mondo) partecipavano al Seder pasquale per celebrare la libertà, la pace e la resilienza, dal nord al sud del paese decine di migliaia di loro dovevano entrare nei rifugi antimissile. “La reazione di Israele, stasera e in futuro, esigerà un prezzo significativo dai nostri nemici”, ha detto Benjamin Netanyahu. “Oggi Israele è in conflitto su quattro arene contemporaneamente – ha detto il leader dell’opposizione Yair Lapid – Al confine settentrionale, al confine con Gaza, in Cisgiordania e a Gerusalemme”. Al terrorismo che ha insanguinato Israele negli ultimi due mesi nella peggior ondata jihadista dalla fine della Seconda Intifada si sono aggiunti anche i lanci di missili dai confini del paese.

