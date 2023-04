Hamas attacca Israele dal Libano

Roma. Dal sud del Libano più di trenta missili hanno cercato di raggiungere il territorio dello stato ebraico, costringendo gli israeliani a correre nei rifugi, mentre il sistema di protezione Iron Dome fermava decine e decine di razzi. Una minima parte ha eluso la difesa israeliana e due cittadini sono stati feriti. Erano due mesi che il premier Benjamin Netanyahu non convocava una riunione del gabinetto di sicurezza, indispensabile per decidere come reagire agli attacchi contro Israele che nei primi giorni della Pasqua ebraica sono arrivati da ogni lato. Mercoledì, e anche ieri mattina, da Gaza, dopo gli scontri nella moschea di al Aqsa. Israele ha risposto colpendo nella Striscia alcuni depositi di armi dei terroristi di Hamas. Un altro pericolo è arrivato dalla Siria, quando Gerusalemme ha visto arrivare un sospetto drone iraniano. La tensione interna delle scorse settimane, trascorse a discutere la riforma della Giustizia, si è tramutata in una tensione ai confini molto intensa e il numero di missili sparati secondo i media israeliani ricorda l’estate del 2006, quando Israele e Hezbollah combatterono una guerra in Libano che portò alla morte di 160 israeliani, la maggior parte soldati, e 1.200 libanesi, centinaia erano combattenti delle milizie sciite. Questa volta però una fonte di Hezbollah ha detto al canale al Arabiya che la responsabilità è di gruppi palestinesi in Libano. Anche l’esercito israeliano ha escluso che Hezbollah sia l’esecutore materiale dell’attacco: è stato Hamas, ma è difficile credere che il gruppo terroristico sostenuto dall’Iran, non abbia dato almeno l’approvazione.

