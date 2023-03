L'accordo tra Iran e Arabia Saudita rafforza le priorità di Israele

Ora a Gerusalemme serve un compromesso sulla Giustizia per non mostrarsi debole e frammentata. La notizia del patto mediato da Pechino e la visita di Bibi in Italia

Per Benjamin Netanyahu arrivare a Roma non è stato semplice, tra i piloti che si sono rifiutati di accompagnarlo e la traduttrice che si è rifiutata di tradurlo. E una volta arrivato nella capitale, il suo colloquio con la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha coinciso con una notizia che dirotta parte della strategia di Israele in medio oriente: Iran e Arabia Saudita hanno svelato un accordo, mediato dalla Cina, per la riaperture delle relazioni diplomatiche. Mentre in Italia il premier ha parlato di un vertice interministeriale che si terrà tra tre mesi in Israele, di collaborazione nella lotta contro la siccità, di gas – non è stato annunciato nessun cambiamento sul riconoscimento italiano di Gerusalemme come capitale dello stato ebraico, nonostante l’apertura di Matteo Salvini – la visita cordiale è scivolata sullo sfondo dei tre temi che preoccupano Israele: le proteste contro la riforma della Giustizia, la sicurezza interna e la consapevolezza che sono settimane di disordine, di una fragilità che lo stato ebraico non può permettersi.