Gli obiettivi di Biden in Israele e Arabia Saudita

Il presidente americano, Joe Biden, arriva oggi in Israele e sarà la prima tappa di un viaggio organizzato per rimodellare il medio oriente e lavorare alla normalizzazione delle relazioni tra Israele e Arabia Saudita. Il processo sarà lungo, ha avvertito l’Amministrazione americana, e il viaggio di Biden è un passo importante anche perché, senza l’invasione russa contro l’Ucraina, gli obiettivi sarebbero potuti essere molto diversi, meno ambiziosi. E la tappa saudita avrebbe potuto non esserci affatto. Poco prima della partenza del presidente, il segretario per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, ha detto che il governo iraniano si sta preparando a inviare centinaia di droni alla Russia, che, a causa delle sanzioni, ha difficoltà ad avere rifornimenti di armi. La prossima settimana, a Teheran, si incontreranno il capo del Cremlino, Vladimir Putin, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, e il presidente iraniano, Ebrahim Raisi: l’incontro segna un avvicinamento ulteriore tra russi e iraniani. Uno degli argomenti principali del viaggio di Biden sarà proprio l’Iran: le sue attività malevole nell’area e l’accordo sul nucleare. Non è quindi un caso se l’informazione della vendita di droni è arrivata prima della partenza di Biden: l’Iran è considerato una minaccia regionale sia da Gerusalemme sia da Riad. Sono due i motivi per i quali senza la guerra questo viaggio non sarebbe stato possibile: Biden aveva dichiarato che avrebbe trattato l’Arabia Saudita come uno stato “paria” dopo l’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi e la situazione dei diritti umani. E invece gli Stati Uniti potrebbero essere pronti a riprendere la vendita di armi offensive all’Arabia Saudita. In cambio Biden si aspetta un aumento della produzione di petrolio: lo scopo è penalizzare la Russia senza che la crisi energetica ricada sulle economie occidentali. Una richiesta che sarebbe stata impensabile senza la guerra contro l’Ucraina.

