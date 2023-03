L'Iran non è un problema solo di Israele. Parla Spyer

La guerra in Ucraina e l’instabilità politica di Teheran aumentano la minaccia, anche in Europa. Intervista all'analista e scrittore anglo-israeliano

Berlino. Un braccio di ferro che attraversa i decenni. Una sfida tra due parti con la prima che minaccia regolarmente di distruggere la seconda e la seconda che fa di tutto per intralciare la controparte e mettere il mondo in guardia dai rischi che rappresenta. Allo scontro a distanza fra Israele e Iran siamo ormai abituati da anni ma i suoi contorni non sono immutabili. Al contrario, sia la guerra russo-ucraina sia l’instabilità politica nella Repubblica islamica stanno ridisegnando il quadro della contrapposizione, con ricadute anche in Europa. A parlarne con il Foglio è Jonathan Spyer, analista e scrittore anglo-israeliano, a Berlino per una serie di conferenze.