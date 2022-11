Russia-Iran: l'asse dell'opportunismo

Mosca e Teheran hanno raggiunto un accordo che consentirà all’Iran di iniziare a produrre droni in Russia. Il Washington Post ha rivelato che l’intesa è stata raggiunta ai primi di novembre, dopo un mese in cui l’esercito russo ha usato le armi iraniane per i bombardamenti feroci contro tutto il territorio ucraino. La cooperazione è risultata vantaggiosa per le due parti e ora avrebbero deciso di ampliarla: la Russia ha bisogno di armi e l’Iran ha bisogno di soldi, le due necessità si incontrano e portano alla stipulazione di questo accordo che si inserisce nelle dinamiche della guerra in Ucraina. Kyiv ha bisogno di proteggere i suoi cieli e un grande aiuto potrebbe arrivarle da Israele, che ha tra i migliori sistemi di difesa antimissilistica al mondo, per questo l’Ucraina, a più riprese, ha cercato di sensibilizzare Gerusalemme sulla presenza delle armi iraniane. Ma che l’Iran stia cooperando con la Russia per la costruzione di droni non cambia molto, secondo Israele, e pure sul campo di battaglia inserisce un fattore sì pericoloso, ma che alle lunga funziona più per fiaccare il morale che l’esercito.

