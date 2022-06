Guerra in Ucraina, tutte le notizie

"La Russia controlla maggior parte Severodonetsk", dice la Difesa britannica. Zelensky: le forze armate ucraine "stanno tenendo duro". Putin si paragona a Pietro il grande e giustifica l'invasione dell'Ucraina. Orban allontana ancora l'embargo al gas russo: sarebbe un disastro per l'Europa

Giorno 107 dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. La giornata, in breve:

I separatisti filorussi hanno annuniato ieri la condanna a morte per tre volontari che combattevano tra le forze armate ucraine

Nuovo colloquio tra Zelensky e Macron: al centro della telefonata il coordinamento del percorso che dovrebbe portare l'Ucraina nell'Unione europea

Continuano gli scontri nel Donbas, nell'Ucraina orientale. A Severodonetsk, i russi hanno colpito l'impianto chimico Azot, dove avrebbero trovato riparo centinaia di civili

"Ricostruiremo l'Ucraina: dobbiamo farlo e lo faremo" perché "è un nostro obbligo morale": ha detto ieri Ursula von der Leyen, in visita a Roma, garantendo il pieno supporto da parte dell'Unione europea al governo di Kyiv

Lavrov sui combattenti condannati a morte: decisione "in base alle leggi della Repubblica del Donetsk"



I due combattenti britannici e quello marocchino sono stati condannati a morte sulla base delle leggi dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, citato dall'agenzia Tass. "I processi si sono tenuti sulla base delle leggi della Repubblica popolare di Donetsk perché i reati in questione sono stati commessi su quel territorio", ha dichiarato.



Orbán: embargo al gas russo sarebbe disastro per Europa

Un embargo Ue sul gas russo sarebbe un disastro per l'intera Europa: lo ha ribadito ancora una volta il primo ministro ungherese Viktor Orbán in un intervento alla radio radio pubblica Kossuth. "L'embargo sul gas (russo) sarebbe irragionevole e rovinerebbe l'intera Europa", ha detto Orbán, secondo il quale si dovrebbe puntare su altre soluzioni, a partire dai negoziati di pace, anziché continuare a imporre sanzioni. "Non si tratta solo di capire se l'Ungheria è in grado di farlo o meno - ha aggiunto - è una questione che riguarda tutta l'Europa". "L'Unione Europea sta finanziando la situazione di guerra", ha dichiarato Orbán, secondo il quale bisognerebbe al contrario "finanziare la pace".

Media francesi: Macron potrebbe andare a Kyiv la prossima settimana

Il presidente francese, Emmanuel Macron, potrebbe recarsi in Ucraina la prossima settimana. Lo riferisce in anteprima il quotidiano "Le Parisien", spiegando che si tratta di un'ipotesi presa in considerazione dall'Eliseo. Nel dettaglio, Macron potrebbe recarsi in Romania martedì e mercoledì per incontrare i soldati francesi impegnati nell'operazione "Aigle" lanciata dopo l'invasione russa dell'Ucraina.

Il presidente francese potrebbe prolungare il viaggio recandosi anche a Kyiv. Dall'Eliseo non smentiscono nè confermano l'informazione. Durante la campagna per le presidenziali, "Emmanuel Macron aveva indicato che avrebbe consacrato il suo primo viaggio, se fosse stato rieletto ad una visita in Germania e un'altra immersione nelle truppe francesi all'estero", ha affermato un consigliere dell'Eliseo

A Kharkiv, 2 morti e 15 feriti per bombardamenti russi

È di due morti e 15 feriti il bilancio dei bombardamenti russi effettuati nelle ultime 24 ore nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina orientale. Lo ha dichiarato il capo dell'amministrazione militare regionale di Kharkiv, Oleg Sinegubov, sul proprio canale Telegram. "La scorsa notte, il nemico ha nuovamente terrorizzato la popolazione di Kharkiv e la regione con l'artiglieria e i bombardamenti dei lanciarazzi multipli", ha scritto il governatore, aggiungendo che sono state danneggiate case, magazzini e varie infrastrutture.

Zelensky: le forze armate ucraine stanno "tenendo duro" a Severodonetsk

Le forze armate ucraine stanno "tenendo duro" a Severodonetsk, nella regione di Luhansk, nell'est del Paese. Lo ha dichiarato il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un videomessaggio pubblicato ieri sera. Zelensky ha poi sottolineato che diverse "citta' del Donbas, che gli occupanti ora considerano obiettivi chiave, stanno resistendo". A Severodonetsk si combatte strada per strada e la sua eventuale conquista da parte russa, secondo diversi esperti militari, potrebbe determinare il destino della regione del Donbas

Intelligence Uk: "Russia controlla maggior parte Severodonetsk"

"I combattimenti continuano intorno a Severodonetsk. La Russia ha ripreso il controllo di gran parte della città». È quanto si legge nell'aggiornamento quotidiano del ministero della Difesa britannico. "C'è probabilmente una grave carenza di medicinali a Kherson, mentre Mariupol è a rischio di una grave epidemia di colera".



