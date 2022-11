Basta inerzia italiana sull'Iran

Prima il Senato olandese, poi il Regno Unito, hanno annunciato che stanno lavorando per espellere il regime iraniano dalla Commissione per i diritti delle donne delle Nazioni Unite. Due paesi europei dunque si mettono sulla scia di Stati Uniti e Canada, i cui parlamenti e diplomazia si stavano già muovendo per porre fine a questa farsa: la presenza del regime barbaro di Khamenei nella Commissione delle Nazioni Unite per i diritti delle donne. E l’Italia? Finora governo e diplomazia sono rimasti inerti, quando dovrebbero muoversi per unirsi a questi paesi occidentali nel chiedere a gran voce la cacciata di mullah e pasdaran dall’ente dell’Onu deputato a vigilare sui diritti delle donne, quelle donne che in Iran sono uccise, torturate e stuprate, in uno stato dove si può essere lapidati per violazione delle leggi religiose, per aver protestato contro il regime, per omosessualità, o anche solo per aver oltraggiato gli ayatollah.

