In cambio dei droni, i russi spediscono in Iran le armi occidentali catturate in Ucraina

Il capo del Consiglio di sicurezza russo è andato a trovare il suo omologo a Teheran. Poche ore prima avevamo scoperto che – oltre a 140 milioni di euro – i russi hanno pagato i droni iraniani Shahed spedendo a Teheran una “selezione” di armi inglesi e americane che hanno catturato sul campo negli ultimi mesi di guerra in Ucraina. Sono armi che la Repubblica islamica non conosceva e che adesso può studiare, con tre obiettivi: provare a imitarle, scoprire i punti deboli per progettare sistemi capaci di distruggerle, imparare a difendersi dai colpi che sparano. Uno scenario come questo è esattamente il motivo per cui Israele non ha mai mandato aiuti militari a Kyiv.

