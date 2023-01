Dove può arrivare l'offensiva dell'Ue contro l'Iran

Gli eurodeputati hanno un programma contro il regime di Teheran. E la fine dell’accordo sul nucleare è solo una parte. In calendario per oggi c'è il colpo finale (un voto) sul Jcpoa

Strasburgo. Pressioni diplomatiche, sanzioni e condanne a Teheran non bastano a fermare le esecuzioni e le repressioni e a Bruxelles sale la frustrazione perché le armi in campo contro gli ayatollah per ora sembrano tutte spuntate. Il dossier Iran inoltre sta diventando sempre più un problema nelle relazioni tra Parlamento e Commissione: mentre l’Eurocamera chiede nuovi mezzi per intimidire Teheran, il capo della diplomazia Ue Josep Borrell è ancora convinto che il negoziato sul Jcpoa (l’accordo sul nucleare iraniano) possa rimanere su una corsia separata. A inizio settimana infatti, tramite il suo portavoce, Borrell aveva fatto sapere che “il Jcpoa non è morto”, negando quanto aveva detto il presidente americano Joe Biden lo scorso dicembre.