Tajani sull'Iran: "La pena di morte è un punto di non ritorno. Stiamo lavorando ad altre sanzioni"

"Chiediamo una moratoria immediata della pena di morte". È la presa di posizione che il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha espresso oggi in un'audizione in merito alla situazione dei diritti umani in Iran. "Le notizie che arrivano dall'Iran raccontano di una brutale e crescente repressione che ci lascia sgomenti e indignati con esecuzioni capitali, torture in carcere e violazioni dei diritti umani" ha proseguito il ministro. "La linea rossa è stata superata con l'esecuzione delle condanne a morte, nessuno si può arrogare il diritto di togliere la vita a un essere umano", ha dichiarato Tajani, per poi sottolineare l'impegno del nostro paese "presso l'Onu a sostegno della moratoria sulla pena di morte" che ha portato a far passare da 123 a 125 i paesi a favore.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE