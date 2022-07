L'accordo sul nucleare iraniano è fallito e Biden lo sa

Ieri Joe Biden è atterrato in Israele e domani sarà in Arabia Saudita, a unire questi due paesi è una cosa sola: l’Iran. Il presidente degli Stati Uniti aveva un piano per la Repubblica islamica, tornare all’accordo sul nucleare firmato da Barack Obama nel 2015, quando era il suo vice: lo scambio consisteva nella fine delle sanzioni per un limite all’arricchimento dell’uranio nelle centrali iraniane fissato sotto il quattro per cento. Il piano è saltato.

Senza compromessi sulla bozza del nuovo accordo, con il programma nucleare che fa progressi quotidiani, Biden ha due opzioni: accettare che Teheran abbia la capacità di fabbricarsi in casa la bomba atomica o intraprendere un’azione militare per impedirlo. Per l’Amministrazione americana sono due scenari da incubo, il secondo è anche da escludere.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE