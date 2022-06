L'Iran costruisce i tunnel per la prossima escalation con Israele

Ieri il capo dei pasdaran Hossein Salami ha detto: “Gradualmente, stiamo diventando una delle potenze mondiali di alto livello, questo è un processo già in corso”. Si riferisce al programma atomico e alla possibilità che, in tempi relativamente brevi, l’Iran diventi una potenza nucleare. Quattordici giorni fa la Repubblica islamica ha spento ventisette telecamere dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica che servivano a monitorare le attività nelle centrali, a garantire che non ci fossero progetti militari in corso. Il giorno prima, una dichiarazione congiunta di Regno Unito, Francia e Germania aveva avvertito che l’Iran sta trasformando parte delle sue scorte di uranio in “materiale arricchito e irradiato”, che è un pessimo segnale perché “nessuna di queste attività ha una giustificazione per l’uso civile che sia credibile”.

