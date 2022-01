La doppia faccia dell'Iran nei colloqui sul nucleare

Roma. I colloqui sul nucleare iraniano sono agli sgoccioli, si capisce da quello che succede sia a Vienna – la sede dei negoziati internazionali – sia a Teheran. Nella prima capitale va in scena il gioco della diplomazia, nella seconda si susseguono minacce e azioni militari da parte dei pasdaran e delle milizie alleate sparse per il medio oriente. I miliziani amici dell’Iran in Yemen attaccano navi occidentali, mentre altri miliziani alleati colpiscono le postazioni americane in Iraq con droni targati: “Vendetta per Suleimani”. Perché ieri era il secondo anniversario del raid americano all’aeroporto di Baghdad che uccise il generale pasdaran Qassem Suleimani.

