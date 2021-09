Credevamo che l'Iran volesse l'accordo atomico. Non così in fretta

Sembrava scontato che l’Iran volesse tornare all’accordo sul nucleare. Era intuitivo, logico, e le previsioni degli esperti in tal senso erano ben argomentate. Innanzitutto perché lì la crisi economica è molto seria e da quasi due anni aggravata da quella pandemica. La fine delle sanzioni non è soltanto la premessa per investimenti futuri, è utile subito per scongelare dalle banche straniere almeno ottantaquattro miliardi di euro che alla Repubblica islamica servirebbero urgentemente. Sugli investimenti stranieri, anche se la strategia iraniana è guardare ai paesi vicini e ad est (coronata pochi giorni fa con l’ingresso da membro permanente nell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai), molto meno agli occidentali, la fine delle sanzioni americane è comunque indispensabile per gli investimenti cinesi.

