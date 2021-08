Next stop Baghdad. Le paure sul prossimo ritiro americano

Davanti all’inesorabile avanzata delle milizie, i soldati dell’esercito regolare – stipendiati e armati dagli Stati Uniti – si sono tolti di fretta le divise, hanno abbandonato nel buio le caserme, con al loro interno casse di fucili automatici, munizioni, veicoli militari americani, si sono confusi tra la popolazione. Gli estremisti – inferiori in numero e male armati – hanno conquistato in pochi giorni un terzo del territorio nazionale. Accadeva in Iraq, era il 2014. Si arrendevano, davanti all’avanzata dello Stato islamico, città come Tikrit, Falluja, Mosul, secondo centro del paese e da allora nuova capitale del gruppo di fanatici. Ci sono poi voluti tre anni di feroci battaglie per strappare all’Isis quel territorio. E soprattutto, è servita l’azione di una coalizione internazionale, il ritorno in Iraq, dopo il definitivo ritiro del 2011, di 2.500 soldati americani. Qualcuno ha già fatto paragoni con il rientro in queste ore a Kabul di migliaia di marines, rispediti in Afghanistan a gestire le pericolose operazioni di evacuazione.

