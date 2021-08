L'aereo italiano decollato da Kabul è stato preso di mira dai colpi di una mitragliatrice

Il pilota del C-130 ha schivato i colpi di una mitragliatrice. Ieri l'ISKP ha minacciato di colpire i voli che partono dall'Afghanistan

Qualche minuto dopo il decollo, l’aereo italiano che questa mattina è partito alle sette dall’aeroporto di Kabul con a bordo 90 persone, da terra è stato preso di mira da una mitragliatrice pesante. Il pilota è stato costretto a manovre evasive che hanno creato il panico. A bordo la prima versione che circolava era che l’aereo fosse stato puntato con un radar. Gli aiutanti di bordo con i visori erano attaccati agli oblò del C-130 per monitorare la situazione al suolo.

L’intelligence americana ieri ha condiviso con i servizi segreti alleati alcune informazioni e ha annunciato che per oggi è alto il rischio di un attentato da parte dello Stato isalmico del Khorasan. ISKP, che si aggiunge alle minacce dei talebani in Afghanistan, ha minacciato di colpire gli aerei in volo da Kabul.