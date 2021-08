I talebani non hanno i soldi per far funzionare un governo

Ora che anche Vladimir Putin ha dato ordine di iniziare a evacuare da Kabul i cittadini russi, circa cinquecento, è chiaro che nessuno è più in grado di garantire la sicurezza in Afghanistan, tutti temono che la situazione, già complessa e disperata, possa peggiorare ancora. E lo teme anche chi, come Mosca, pensa che con i talebani si possa e si debba dialogare. Gli americani stanno accelerando la loro evacuazione, sono riusciti a portare via più di ottantamila persone, una cifra enorme e in aumento: il tentativo di dare ancora qualcosa al paese. Oggi chiunque continuasse a credere alle promesse dei talebani, che chiedevano alle ambasciate di rimanere perché loro avrebbero garantito la sicurezza – è trascorsa una settimana esatta dalla prima conferenza stampa del portavoce del gruppo – più che un ingenuo inizia a sembrare un sostenitore dei fanatici. Lunedì i talebani hanno detto che gli afghani non potranno più partire, i voli che rimangono sono per gli stranieri. Gli afghani sono ormai prigionieri dell’Afghanistan e presto i talebani dovranno dare prova di sapere gestire, governare, mantenere questo nuovo stato. Secondo il generale americano ed ex direttore della Cia David Petraeus anche gli estremisti, quasi come una forza politica qualsiasi, capiranno che stare all’opposizione è molto più difficile che governare. Intervenuto in un seminario organizzato dal Financial Times, il generale ha cercato di delineare quale sarà il futuro dell’Afghanistan.

