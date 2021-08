L'Iran manda agli Esteri il volto presentabile dei pasdaran

Come previsto, sarà Hossein Amir-Abdollahian il prossimo ministro degli Esteri dell’Iran. Il nuovo presidente Ebrahim Raisi lo ha nominato due giorni fa e uno come lui non avrà certo problemi a ottenere la fiducia del Parlamento dominato dai conservatori. Il nuovo capo della diplomazia deve la sua carriera politica ai pasdaran, e in particolare alla forza Quds dei Guardiani della Rivoluzione, quella che organizza le operazioni all’estero, che supporta e finanzia le milizie sciite in Libano, in Iraq, in Siria, in Yemen e nella Striscia di Gaza. Con la sua nomina, non si può più prendere in considerazione l’ipotesi (già improbabile) di estendere i negoziati sul nucleare al contenimento dei gruppi armati filo-iraniani sparsi nel vicino e medio oriente.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE