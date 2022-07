Mosca si sente impero, la Cecenia e l'Ucraina sono parte della stessa storia. L'intervista a Akhmed Zakayev

La storia della Russia non si è mai interrotta. Dagli zar all’Unione sovietica a oggi, è sempre la stessa nazione, sempre lo stesso impero che persegue, a livello internazionale, politiche in continuità. La storia dell’invasione russa contro l’Ucraina, che ha riportato la guerra nella quotidianità dell’Europa, è il risultato di questa continuità, che deve essere interrotta se non vogliamo che la Russia, un paese confinante, ricco di materie prime e fino a febbraio integrato nell’economia globale, non sia per sempre una minaccia. Akhmed Zakayev, leader del governo ceceno in esilio, la Russia l’ha sempre combattuta per la libertà della sua Cecenia, oggi repubblica della Federazione russa che ha cercato di conquistare la sua indipendenza e ha pagato un prezzo molto alto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE