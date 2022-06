Troppa complessità, Santo padre: in Ucraina servono le armi

Odessa, dal nostro inviato. In una estemporanea rassegna stampa vorrei cominciare da Guido Viale, che amo, e di cui ammiro intelligenza e integrità – dissentire dai propri personali avversari è stucchevole. Ieri Viale concludeva, dopo aver evocato la tragica lezione di Verdun: “Per questo, oltre alle sacrosante carovane della pace e alle prospettate iniziative di interposizione, le possibilità di un armistizio passano oggi per la lotta senza quartiere contro l’invio di armi in Ucraina”. A me sembra, lo dico rozzamente, che, senza le armi, sull’Ucraina incomba non un armistizio ma una disfatta, che la metterebbe intera alla mercé della soperchieria di Putin. Come mai una constatazione così elementarmente evidente per me è per il mio amico Viale l’evidenza opposta, propugnata “senza quartiere”? Ci sono due contendenti che si sparano addosso, con diverso animo – gli uni al servizio, spesso rassegnato, di un’aggressione, gli altri alla difesa della propria terra e della propria gente – e con una accertata sproporzione di risorse. Uno dei contendenti, quello che per tutti (quasi, il delirio esiste, e anche l’infamia), naturalmente anche per Viale, è l’aggressore, non ha alcuna intenzione di cessare il fuoco. Se lo facesse l’altro, per scelta o perché è vuoto di munizioni, non diventerebbe soltanto un bersaglio inerme?

