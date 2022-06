Come si combatte una guerra lunghissima come quella in Ucraina

Le fonti diplomatiche e militari occidentali ripetono che la guerra sarà lunga, e non è una frase fatta, anzi per capirci meglio: sarà lunghissima. E molto sanguinosa. Oggi il quotidiano britannico Independent ha pubblicato alcuni dati presenti in un documento delle intelligence ucraina e occidentali sui rapporti di forza tra l’esercito ucraino e quello russo. La lotta impari, di cui già parliamo da settimane e che il presidente Zelensky ricorda a ogni suo appello per ricevere armi, diventa ancora più impari: per quel che riguarda l’artiglieria il rapporto è 20 a 1 (20 sono i russi), per quel che riguarda le munizioni il rapporto sale a uno sconcertante 40 a 1. Gli ucraini stanno subendo moltissime perdite e stanno avendo molta difficoltà a rispondere agli attacchi russi con la loro artiglieria che ha un raggio d’azione di 25 chilometri, mentre quella russa copre fino a dodici volte questa distanza. Il morale è molto basso tra i soldati ucraini, dice il documento, e i casi di diserzione crescono ogni giorno. I prigionieri nelle mani dei russi sono 5.600 contro i 550 in mano agli ucraini (erano 900 ma ci sono stati degli scambi) e oggi tre di loro sono stati condannati alla fucilazione, mentre mille combattenti catturati a Mariupol sono stati trasferiti a Mosca “per gli interrogatori”.

