"Putin perderà. La vittoria degli ucraini non passerà per un cessate il fuoco”, ci dice un generale Usa

"Entro agosto i russi potrebbero arrivare al 'point of culmination', ovvero quella soglia nella quale non saranno più in grado di attaccare e potranno subire la controffensiva dell’avversario", è la previsione di Frederik Benjamin “Ben” Hodges, ex comandante supremo delle Forze armate americane in Europa

Parlare con il generale Frederik Benjamin “Ben” Hodges, ex comandante supremo delle Forze armate americane in Europa e grande conoscitore del teatro continentale, oggi ai vertici del Cepa, il Center for European Policy Analysis di Washington, è rassicurante per chi ha a cuore il destino dell’Ucraina e della sicurezza in Europa. Ben Hodges non è un guerrafondaio, ma da buon militare sa che, quando il nemico conosce solo le ragioni della forza, è con la forza che gli si deve rispondere. E lui è convinto che, siccome gli ucraini hanno dimostrato di saper fare buon uso della forza, “gli ucraini vinceranno questa guerra”, che non hanno voluto ma che stanno combattendo meglio dei loro “aggressori”. Anzi, il generale precisa: “Entro agosto i russi potrebbero arrivare a quello che nel gergo militare si chiama point of culmination, ovvero quella soglia nella quale non saranno più in grado di attaccare e potranno subire la controffensiva dell’avversario”. Poi aggiunge: “Posso sbagliarmi naturalmente, ma penso che questo è quello che accadrà”.