Putin vuole la guerra e la fame

La Russia colpisce depositi di armi e depositi di grano in egual misura, segno del fatto che, nella logica di Mosca, gli obiettivi di disarmare e di affamare l’Ucraina e il mondo intero sono sullo stesso piano. Nell’attacco contro Kyiv di domenica notte – era da aprile che Mosca non attaccava la capitale ucraina – i missili erano diretti anche verso un deposito di attrezzi per la raccolta del grano. Soltanto pochi giorni prima, ascoltando l’intervista di Vladimir Putin al Primo canale della televisione russa, quella in cui il presidente russo parlava di esportazioni di grano, in tanti hanno deciso di interpretare le sue parole come un’apertura. Il capo del Cremlino si è limitato a dire che per lui non ci sono problemi se il trasporto di grano si sposta su rotaie e, addirittura, per lui non ci sono problemi neppure se i mercantili vogliono partire dal porto di Odessa, basta sminarlo, ma gli ucraini non vogliono.

