L'ipotesi dei lanciarazzi americani a Kherson, più strategica di Severodonetsk

Kyiv sta pensando di posizionare alcuni Himars degli americani (i lanciarazzi che colpiscono con precisione fino a 80 chilometri di distanza) non in Donbas ma nel sud, in direzione della città di Kherson. I russi la occupano dal 2 marzo, nell’ultima settimana la controffensiva per liberarla ha aumentato la velocità e ripreso 20 piccoli villaggi avanzando di 8 chilometri. Ieri il sito d’informazione indipendente russo Conflict Intelligence Team diceva che il generale Alexander Dvornikov, il capo di tutte le operazioni in Ucraina, è stato rimosso. E il Times ha scritto che mentre Mosca si concentra su obiettivi simbolici, gli ucraini fanno un uso razionale delle risorse a disposizione e pensano alle riconquiste strategiche.

