La battaglia per Kherson

Gli ucraini avanzano e i russi portano via di corsa cetrioli e ortaggi. Zelensky sta scommettendo sulla controffensiva a sud non soltanto per distrarre i russi dall’avanzata a est

Il “corridoio di terra” era un obiettivo strategico che riemergeva nei piani dei russi da otto anni: occupare la striscia costiera che dalle enclave del Donbas invase avrebbe portato alla Crimea annessa nel 2014 veniva visto come una necessità logistica per togliere ai territori occupati strappati all’Ucraina lo status provvisorio di “isole” sulla terra ferma. La caduta di Mariupol era funzionale proprio a questo obiettivo. Ora il ministro della Difesa russo, Sergei Shoigu, ha fatto a Vladimir Putin rapporto sulla missione compiuta: i militari russi avrebbero riparato centinaia di chilometri di ferrovie e strade che costeggiano il Mare di Azov, e un temerario potrebbe teoricamente guidare dal territorio russo fino alla Crimea annessa senza problemi (tranne le mine, i missili e i posti di blocco con carri armati). Come tutte le altre informazioni riferite a Putin, è difficilmente verificabile, e potrebbe essere pura propaganda. Il New York Times ha però verificato un altro successo dichiarato da Shoigu: la riapertura del canale che fornisce acqua alla Crimea, nell’adiacente regione di Kherson.