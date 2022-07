Lavrov non regge il peso dell'isolamento e lascia il G20 in anticipo

Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha lasciato in anticipo il vertice del G20 a Bali. Si è alzato durante la sessione mattutina, mentre aveva la parola la sua omologa tedesca, Annalena Baerbock, che criticava l’invasione di Mosca contro l’Ucraina. Poi non si è presentato a quella pomeridiana e ha abbandonato il summit. Davanti ai giornalisti ha detto che ha sentito rivolgere appellativi di qualsiasi genere ai russi “occupanti, aggressori, invasori” e ha accusato i colleghi occidentali di aver usato queste critiche per coprire la loro scarsa volontà ad affrontare argomenti come il multilateralismo o la sicurezza alimentare. Il multilateralismo è la grande ossessione di Russia e Cina che muovono agli Stati Uniti l’accusa di aver costruito un mondo unipolare a guida americana e di voler punire chiunque – Mosca e Pechino in particolare – si discosti dalla loro visione del mondo. La crisi alimentare, invece, per Lavrov è qualcosa che va ben oltre la guerra in Ucraina, quella si potrebbe risolvere “costringendo Kyiv a liberare i porti del Mar Nero”, Mosca non ha responsabilità. Poi ha aggiunto che le sanzioni occidentali contro la Russia equivalgono a una dichiarazione di guerra.

