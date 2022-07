Tra dimissioni e guerra per gli occidentali il G20 è in bilico

Non poteva esserci tempismo peggiore per la riunione del G20 dei ministri degli Esteri, seconda, per importanza, soltanto a quella dei capi di stato e di governo che ci sarà a novembre. Quello che si è aperto ieri è il Summit della diplomazia, ed è iniziato tra mille polemiche, perché i temi affrontati dalle venti grandi economie del mondo sono stati monopolizzati dalla guerra in Ucraina. Per la prima volta sin dall’inizio dell’invasione, a Bali, alla stessa cena di benvenuto c’erano il segretario di stato americano Antony Blinken, il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov, il rappresentante dell’Ue Josep Borrell, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, il più attivo di tutti, che già ieri aveva incontrato in un bilaterale Lavrov e altre decine di rappresentanti, compreso Blinken (non è previsto, invece, un bilaterale Blinken-Lavrov).

